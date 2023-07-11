Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü tarafından sağlıklı ve verimli içme suyu temini için başlatılan seferberlik kapsamında Gazipaşa’ya 9 adet su deposu yerleştiriliyor.

Başkan Muhittin Böcek yönetimindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık maliyeti 50 milyon TL olan “İçme Suyu Depoları Temin İşi” çerçevesinde 2023 yılı için 14 ilçeye 121 adet su deposu yerleştirmek için harekete geçti. ASAT Genel Müdürlüğü tarafından bu kapsamda Gazipaşa ilçesine 10 adet depo yerleştirilmesi için planlama yapıldı.

Kısa sürede hizmete girecek

Geçtiğimiz 2022 yılı içerisinde sağlıklı ve verimli su kullanımı için 35 adet içme suyu deposunun mekanik, izolasyon ve inşaat işleri tamamlanmıştı. Bu defa Karalar Mahallesi’nde yapımı tamamlanan su deposun ardından Kahyalar, Karatepe, Sugözü, Karaçukur, Çalıpınar, Çile, Üçkonak, Küçüklü ve İnceğiz mahallelerinin özellikle yaz aylarında yaşadığı içme suyu problemleri ve susuz bölgelerin sağlıklı içme suyuna kavuşturulması için çalışmaların en kısa sürede tamamlanıp depoların devreye alınması hedefleniyor.