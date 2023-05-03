Samsun’un Asarcık ilçesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, "Vatandaşlarımızın daha iyi, daha güvenli evine ulaşması için yol çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Kılağuz, havaların ısınmasıyla birlikte ilçenin Yeşildere Cami taş duvar bahçe tertip düzenlemesi çalışmaları ile Musaağa Mahallesi’nde parke yol yapımı ve Cumhuriyet Caddesi yol düzenlemesi çalışmalarını yerinde incelediklerini söyledi. Başkan Şerif Kılavuz, inceleme yaptığı bölgelerde çalışmalar hakkında ilgililerden bilgiler aldı. Vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Başkan Kılağuz, ilçenin sorunlarının çözümü için bütün ekipleri ile aralıksız çalıştıklarını ifade etti. Mahallerde çalışmalarını sürdüren işçilerle de sohbet eden Kılağuz, ilçede süren yol yapım çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Musaağa Mahallemizde ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde devam eden yol düzenlemesi çalışmalarımız sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğümüzün bozulan yolların tamiratı ve yenilenmesi amacıyla başlatmış olduğu kilitli parke çalışmasını yerinde inceledik. Bu bölgedeki çalışmalarımız, diğer mahallelerdeki çalışmalarımız devam ediyor. Çok kısa zamanda vatandaşlarımızın daha iyi, daha güvenli şekilde evlerine ulaşması için devam eden çalışmalarımızı tamamlayacak aşamaya geleceğiz."