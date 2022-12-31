Antalya Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen ’Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma’ (AHENK) Projesi bünyesinde Gazipaşa Asarcık İlkokulunda hayırsever vatandaş ve velilerin yardımları ile yapılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

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