Samsun’un Asarcık Belediyesi, şap hastalığı nedeniyle geçici olarak kapatılan hayvan pazarının yeniden açıldığını duyurdu.

Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, Asarcık Hayvan Pazarı’nın bölgenin en büyük pazarlarından birisi olduğunu belirterek, "Hayvan pazarımızı bugün açtık. Halkımızın ilgisi gerçekten büyük oldu. Pazarımızın kısa zamanda çevre ilçelerinde kapsayacak ve geniş bir alana hizmet verecektir. Hayvan pazarımız bölgemiz ekonomisine güç katacaktır" dedi.

İlçede "Birincik Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi Hayvan Pazarı" olarak bilinen pazarın açılmasını memnuniyetle karşılayan vatandaşlar ise "Bu pazarımızın yeniden açılması bizler için büyük bir moral kaynağı oldu. Pazarımız kısa sürede eski canlılığını yeniden kazanacağına plan inancımız tam" dediler.