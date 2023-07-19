Samsun Tekkeköy Belediyesi’nin asırlık sorunlarını çözdüğü Asarağaç Mahallesi’nde değişim tüm hızıyla sürüyor.

Tekkeköy Belediyesi Asarağaç’ta yaptığı çalışmalarla mahalledeki yaşam konforunu artırmayı sürdürüyor. Geçen yıl başlatılan imar yolu açma hamlesi, altyapı, kanalizasyon, içme suyu ve doğalgaz çalışmalarında büyük bir aşama geride kalırken, mahallede çalışmalar sürüyor.

Manzarası, konumu ve doğasıyla bir asrın üzerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Asarağaç’ın, doğalgaz konforuyla buluşmasının ardından mahallede devam eden beton yol çalışmalarıyla da ulaşım daha konforlu hale getiriliyor.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Asarağaç Mahallemizde başlatmış olduğumuz tarihinin en büyük değişim hamlesi aralıksız devam ediyor. Parklar ve sosyal yaşam alanları oluşturduğumuz mahallemizde özellikle doğalgaz hatlarının çekilmesi ve altyapı çalışmalarımızla büyük bir aşama kaydettik. Perde duvarlarla da güzelleştirdiğimiz mahallemizde taş parke çalışmalarımız ve beton yol hamlelerimizle çevrenin yapısını sil baştan değiştiriyoruz" dedi.