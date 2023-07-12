Düzce Belediyesi, şehrin gerdanlığı konumunda bulunan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ödüllü Asar Deresi Projesinde ekiplerin hummalı çalışması ile sel sularının getirdiği çamur, balçık ve ağaç parçalarından arındırılıyor.

Düzce Belediyesi, geçtiğimiz hafta sonu yaşanan ve il genelinde etkili olan yoğun yağışlardan ötürü tüm birimleriyle yaraların sarılması için mücadelesini sürdürüyor. İl genelinde mağduriyet yaşanmaması için mücadele sürerken sel afetinden etkilenen projelerde de temizlik çalışmaları aksatılmıyor.

Bu çerçevede, yağışların ardından hasar tespiti noktasında harekete geçen Düzce Belediyesi, kent genelinde sürdürülen projeleri yakın takibe aldı. Şehrin içinden geçen dere üzerinde şehirle bütünleşmesi noktasında uygulamaya konulan ‘Asar Deresi Projesi’ çalışmaları da sel afetinin ardından ekiplerin yoğunlaştığı bölgelerin başında geliyor.

Bölgede devam eden köprü temelleri ve diğer alanların hızlı şekilde sel suları ile gelen çamurdan temizlenmesi için çalışma başlatan ekipler, yaşanan afetten ötürü herhangi bir sıkıntının yaşanmadığı projenin bir an önce kaldığı yerden devam edebilmesi için yoğun mesai sarf ediyor.

Temizlik çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlamayı ön gören ekipler, yapılan planlama çerçevesinde projenin uygulama çalışmalarını kaldığı yerden devam ettirecek.