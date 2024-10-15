Düzce Belediyesi, şehrin gerdanlığı konumunda bulunan Asar Deresi Projesi’nin uygulama alanı içerisinde bulunan dere ve çevresinin temizliğine devam ediyor.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, şehir genelinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarının yanı sıra herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için şehir içinden geçen derelerin temizlik ve ıslah çalışmalarını da düzenli olarak sürdürüyor. Bu doğrultuda hareket eden müdürlük, Asar Deresi Projesi’nin ilk etabının uygulandığı bölge başta olmak üzere 23 Nisan Parkının bulunduğu güzergahın temizliği için ekip oluşturdu.

Ekipler, yağışlardan ötürü dere yatağından taşınan kum ve millerin su seviyesinin düşmesiyle birlikte birikmesinin, yosunlar oluşturarak koku yaymasının önüne geçmek için mücadele ediyor. Öte yandan, projenin uygulama safhasının devam ettiği Küçüksu-Şaguş Köprüsü alanında ve dere içi yürüyüş yolları üzerinde de temizlik faaliyetlerini sürdüren ekipler, yapım çalışmalarından dolayı oluşan malzeme ve yosunların da ortadan kaldırılmasını sağlayarak vatandaşların temiz, sağlıklı ve nezih bir ortamda sosyalleşebilmelerine katkı sağlıyorlar.

Kısa süre içerisinde 23 Nisan Parkına kadar olan alanda çalışmaları tamamlamayı ön gören ekipler, program dahilinde temizlik çalışmalarını devam ettirecek.