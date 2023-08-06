Düzce Belediyesinin TBB ödüllü Asar Deresi Projesi devam ediyor. Proje çerçevesinde, Ankara’da üretimleri devam eden köprüyü taşıyacak olan ayakların çelik soketleri, Düzce’ye getirilerek yerleştirilmeye başlandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından şehrin iki yakasını birleştirecek şekilde projelendirilen, uzun yıllardır çözüm bekleyen projelerden Asar Deresi’nde yürütülen çalışmalar devam ediyor. Proje de köprü imalatı Ankara’da sürdürülüyor. Yaklaşık 3 ay önce başlanan çalışma çerçevesinde çelik aksamların büyük kısmı tamamlanırken, ilk sevkiyatta gerçekleştirildi.

İlk etapta hazırlanan birinci köprüye ait birinci ve ikinci temel üstlerine monte edilecek olan ayak soketleri Düzce’ye getirilerek, Asar Deresi üzerinde uygulanan proje alanında yerine montajı yapıldı.