Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün üzerinde önemle durduğu ve şehrin yıllardır çözülemeyen sorunlarına yönelik geliştirdiği projelerin başında gelen, tamamlanmasıyla birlikte Düzce’nin gerdanlığı olacak ‘Asar Deresi Projesi’ tüm hızıyla ilerliyor. Projede çelik köprülerin oturtulacağı fore kazık çalışması tamamlandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün üzerinde önemle durduğu ve şehrin yıllardır çözülemeyen sorunlarına yönelik geliştirdiği projelerin başında gelen, tamamlanmasıyla birlikte Düzce’nin gerdanlığı olacak ‘Asar Deresi Projesi’ tüm hızıyla ilerliyor. Projede çelik köprülerin oturtulacağı fore kazık çalışması tamamlandı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, şehrin kabuğunu kırması ve marka şehirler arasına girmesine yönelik vizyon projeleri tek tek hayata geçiriyor. Özlü’nün talimatları doğrultusunda geçtiğimiz Eylül ayında ilk etap çalışmalarına başlanan ‘Asar Deresi Projesi çalışmaları hızlı şekilde ilerliyor. Üç etap halinde yapılacak projenin ilk etabında Küçüksu Köprüsü ile Şaguç Köprüsü arasında kalan alan üzerinde çalışmalarına devam eden ekipler, bir yandan kazma işlemine devam ederken diğer taraftan da 54 metrelik çelik köprüyü taşıyacak olan fore kazık çalışmalarını tamamladı.

Marka şehir olma yolunda

Projenin yapılan planlama çerçevesinde hızla ilerlediğini söyleyen Başkan Dr. Faruk Özlü, ilk etap çalışmalarının programladıklarından hızlı ilerlediğini bunun da sevindirici bir gelişme olduğunu dile getirdi. Başkan Özlü, “Bu proje, daha başlamadan Türkiye Belediyeler Birliği’nden ödül almış bir proje. Marka şehir olma yolunda bir eşiği daha aşıyoruz. Bu bakımdan, projeyi ne denli doğru bir uygulama ile hayata geçirdiğimizin bilinmesi çok önemli. Şehrin gerdanlığı olacak bir alanını şehrimizin merkezine kazandırıyoruz. Meşakkatli bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Ekiplerimiz, kazı işleminin yanında fore kazıklarının dikme çalışmasını da nihayete erdirdi. Kazıkların üzerine çelik köprümüzü yerleştireceğiz. Şehrin merkezinde, vatandaşlarımızın her şekilde faydalanabilecekleri bir alan inşa ediyoruz” dedi.