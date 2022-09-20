DÜZCE(İHA) – Düzce’yi ikiye bölen Asar Deresi Projesi’nin birinci etap çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kentin yeni bir cazibe merkezi kazandığını söyledi. Özlü, “Şehrimiz için muhteşem bir proje geliyor” dedi.

DÜZCE(İHA) – Düzce’yi ikiye bölen Asar Deresi Projesi’nin birinci etap çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, kentin yeni bir cazibe merkezi kazandığını söyledi. Özlü, “Şehrimiz için muhteşem bir proje geliyor” dedi.

Asar Deresi Projesinde bir adım daha atıldı. Şehir merkezinde bir cazibe merkezi daha kazandıracak olan ve vatandaşları Asar Deresi ile buluşturacak projede bulunan iki köprünün kazıkları çakılıyor. Çalışmaları yakından takip eden Başkan Faruk Özlü de projenin üç etaptan oluştuğunu ve en zor etaptan başladıklarını belirterek, “Göreve geldiğimiz günlerde ilk ele aldığımız bir proje olan Asar Deresi Projesinin birinci etabında; iki adet 54 metrelik çelik köprü var. Yaklaşık 20 metrelik 35 adet kazıklara bu köprüleri oturtacağız. Düzce’nin muhteşem bir alanı olacak. Düzceliler, yaz aylarında diz boyuna kadar şişirdiğimiz suyun içinde kahvaltı ve yürüyüş yapma imkanı bulacaklar. Bütün güvenlik tedbirlerimizi aldık. 100 yıllık debi akışlarına baktık ve simülasyonlarını yaptık” dedi.

“Düzce kabuk değiştiriyor”

Kente her alanda önemli eserler kazandırdıklarını ve bu projeler ile Düzce’nin büyük bir şekil değiştirme yaşadığını söyleyen Faruk Özlü, “Bütün siyasiler Asar Deresi için söylemlerde bulundular. Ancak gerçekleştirmek bize nasip oldu. Bu yüzden de çok muyluyum. Düzce’yi bir üst seviye kalitesine çıkarmakta kararlıyız. Asar Deresi projemiz, Pazaryeri ve Cedidiye Projelerinde olduğu gibi Düzce’nin çehresini değiştirecek bir projedir. Düzce’nin cazibe merkezini yayıyoruz. İkinci etap millet bahçesini, Küçük Sanayi Çarşısının da yapılmasıyla cazibe merkezleri artacak. Düzce gerçek anlamda bölgenin cazibe merkezi olacak” ifadelerinde bulundu.

Başkan Özlü sabır istedi

Asar Deresi yenileme projesinde bazı caddelerin belirli sürelerle trafiğe kapatıldığını da kaydeden Faruk Özlü, vatandaşlardan sabır istedi ve “Vatandaşlarımızı, sürücülerimizi ve trafik akışını minimum derecede etkileyecek tedbirler alıyoruz. Bu tedbirlerin de bir takım kısıtlamalar getirdiğinin farkındayım ancak neticede ortaya çok güzel bir eser çıkacak” dedi.