Gaziantep’te takip ederek asansörde sıkıştırdığı kız çocuğunu taciz eden bıçaklı şahıs, polisin yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

Gaziantep’te takip ederek asansörde sıkıştırdığı kız çocuğunu taciz eden bıçaklı şahıs, polisin yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, 8 Aralık Perşembe günü Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi’ndeki bir sitede yaşandı. 50-60 yaşlarındaki bir şahıs, 15 yaşındaki N.T. isimli kızın peşinden asansöre bindi. Kapının kapanmasının ardından şahıs, çocuğu boğazına dayadığı bıçakla tehdit ederek taciz etmiş, uzun süre şahıs ile boğuşan ve direnen N.T., asansörde attığı çığlığı duyan annesinin yardımıyla saldırgandan kurtulmuştu. Boğuşma esnasında elinden yaralanan ve parmağına 10 dikiş atılan N.T.’nin uğradığı saldırı ile ilgili ise polis inceleme başlattı. Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, ekipler haberin ardından yeniden ailenin ifadelerine başvurdu. N.T. ve kendisini bir süre takip eden şahsın izlediği güzergahtaki kamera kayıtlarını da inceleyen ekipler, önce şahsın kimliğinin A.K. olduğunu belirlerken adresini de tespit etti. Gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınan şahsın 5 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.