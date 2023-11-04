Muş’ta Sultan Alparslan Kız Yurdu’nda elektrik kesintisi nedeniyle asansörde kalan 3 kız öğrenci, bulundukları yerden çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, saat 20.55’te GSB Sultan Alparslan Kız Yurdu’nda elektrik kesintisinden dolayı 3 kız öğrenci asansörde kaldı. Yurt personeli, kısa sürede kızları asansörden çıkarmayı başardı. Asansörlerin yeşil etiketli olduğu ve zamanında bakımlarının yapıldığı belirtildi. Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öğrenciler, yurdun bahçesinde protesto etti.