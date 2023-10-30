DENİZLİ (İHA) – Aydın’da 25 Ekim tarihinde meydana gelen ve bir öğrencinin hayatını kaybettiği asansör kazası, kamu kullanımına açık toplu yaşam alanlarındaki güvenlik sorunlarını yeniden ülke gündemine taşıdı.

Aydın`da Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü`ne bağlı Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu`nda 25 Ekim 2023 tarihinde yaşanan asansör kazasında bir öğrenci hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmalar devam ederken özellikle kamu kullanımına açık asansörlerin güvenlik sorunlarını yeniden gündeme taşıdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Makine Mühendisleri Odası Denizli Şube Başkanı Cüneyt İyiol, “Kazada hayatını kaybeden öğrencimizin ailesine, sevenlerine ve arkadaşlarına baş sağlığı dilerken, yaralı öğrencilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Söz konusu kazanın asıl nedenleri, yürütülecek resmi soruşturma sonunda bilirkişiler tarafından belirlenecektir. Ancak söz konusu olay, kamusal denetimin özelleştirilmesinin ve özel sektör eliyle yürütülen bir ticari faaliyet alanı haline gelmesinin bu tip kazaların ana nedenlerinden biri olduğunu bir kez daha göstermiştir. Can kayıplarına yol açan bu olaylar maliyetleri düşürme yoluyla ve bakım, onarım ve kontrol temelli mühendislik hizmetlerindeki eksiklikler nedeniyle yaşanmaktadır” dedi.

“Yönetmelikteki şartlara göre bakım yapılmış olsaydı böylesi acı bir olay yaşanmazdı”

Söz konusu olayın asansörün kapısı açık biçimde aşağı doğru kayması sonucu kabin ile durak kapısı arasına bir öğrencimizin sıkışması üzerine yaşandığını ifade eden Başkan İyiol, “Bu olayın kabinin kapı açık olarak aşağıya kaymasını engelleyen tertibatın görevini yerine getirmediğinden dolayı meydana geldiği anlaşılmıştır. Ancak hafif kusurlu olduğunu gösteren mavi etiket iliştirilmiş bir asansörde, ilgili yönetmelikteki şartlara göre bakım faaliyetleri yapılmış olsaydı böylesi acı bir olayın yaşanması mümkün olmazdı” diye konuştu.

Yaşanan elim olayın asansörlerin bakım faaliyetlerinin önemini bir kez daha altını çizdiğini belirten İyiol, şunları kaydetti:

“Kazanın etkin bir şekilde aydınlatılması, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve benzer kazaların tekrarının önlenmesi için kazanın meydana geldiği asansörün tasarım, belgelendirme, tescil, periyodik kontrol, bakım süreçleriyle ilgili bilgilerin detaylıca açıklanması gerekir. Bu olay kamusal ve yoğun kullanıma tabi asansörlerin bakım faaliyetinin, bakım periyodunun önemini ve bu hizmetlerin kamusal bir anlayışıyla yürütülmesi gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Asansörlerde bakım yapan yetkili servislerin ve çalışanlarının yeterliliklerinin de gözden geçirilmesi gerekir”