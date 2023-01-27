Türkiye ekonomisinin lokomotif şehri Bursa, yerli ve milli üretim hedefleri için yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Asansör sektöründe Türkiye’nin ilk test ve geliştirme merkezi BTSO çatısı altında faaliyete geçti.

Türkiye ekonomisinin lokomotif şehri Bursa, yerli ve milli üretim hedefleri için yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Asansör sektöründe Türkiye’nin ilk test ve geliştirme merkezi BTSO çatısı altında faaliyete geçti.

Türkiye’nin ilk ve tek ‘Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi’ için düzenlenen açılış töreni öncesi BTSO ile Bursa Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) ortaklığında “Yerli ve Milli Asansör Paneli” gerçekleştirildi. BUTEKOM Konferans Salonu’nda BTSO MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök’ün moderatörlüğünde düzenlenen etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Mahmut Sami Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürü Mehmet Bozdemir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bursa İl Müdürü Latif Deniz, BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak ile asansör sektör temsilcileri katıldı.

“Yerli ve milli üretim hedeflerimiz için güçlü bir adım daha”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, paneldeki konuşmasında Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi’nin asansör imalatında montaj, aksam imalatı ile yerli ve milli asansör markalarının yaygınlaşması serüveni için önemli olduğunu vurguladı. Hasan Büyükdede, “Bakanlık olarak sanayide yerli ve milli üretim hamlemiz ile ekonomik alanda daha güçlü ve tam bağımsız Türkiye’yi inşa etmeyi hedefliyoruz. Temel politikamız, gerçekleştirdiğimiz SANTEK çalışmaları ile yerli ve milli sanayi adımlarını hızlandırmak ve yerel alanda üreticilerimizin rekabet gücünü artırmaktır. Yerli ve milli üretimde hedeflediğimiz büyük adımlar sayesinde uluslararası pazarlarda daha fazla markaya sahip olabileceğimiz aşikar. Bu çerçevede asansör üretiminde de dünya çapında lider markalar oluşturabilmek adına ülkemizde önemli adımlar atıyoruz. BTSO MESYEB çatısı altında faaliyetlerine başlayan Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi bu alanda hizmet veren ilk ve tek test laboratuvarı oldu. Burada asansör frenleri, tamponu, hız regülatörü, asansör motoru verimliliği, motor frenleri, otomatik kapı sistemi, hız ve diğer performans ölçütleri gibi kriterlerin testleri gerçekleştirilecek. Bu laboratuvarla yerli ve milli ürünleri ülke sınırlarımız içinde üreterek, küresel ölçekte daha güçlü bir konuma ulaşmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Asansör sektöründe yerli ve milli üretim hamlesi

BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, Türkiye’yi geleceğe taşıyacak olan anlayışın yerli ve milli üretim adımlarıyla gerçekleşeceğini söyledi. “Artık kendimiz tasarlamalı, kendimiz üretmeli ve ürettiklerimizi dünyaya satmalıyız” ifadelerini kullanan Şenyurt, “Özellikle son dönemde dışa bağlılığın azaltılması amacıyla, başta savunma sanayii alanında olmak üzere birçok sektörde millileştirme çalışmaları hız kazandı. Yaşanan gelişmeleri son derece kıymetli bulmakla birlikte, bu alanda atılan her bir adımı gururla takip ediyoruz. Bugün savunma sanayiinde yerlilik oranını yüzde 25’ler düzeyinden yüzde 80’e çıkaran bir Türkiye var. Ülke olarak asansör ve diğer sektörlerde de bunu yapacak güce, birikime ve tecrübeye sahibiz” dedi.

“Yurt dışına olan bağlılığı ortadan kaldırıyoruz”

BTSO olarak asansör sektöründe Türkiye’nin potansiyelini açığa çıkarma noktasında yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirten Şenyurt, BTSO MESYEB bünyesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte hayata geçirdikleri Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi’nin sektörü destekleyen en önemli projelerinden biri olduğunu söyledi. Metin Şenyurt, konuşmasını şöyle sürdürdü, “Merkezimiz 2019 yılında faaliyetlerine başlarken, ülkemizin bu alanda TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyonuna sahip ilk test laboratuvarı oldu. Asansör emniyet frenleri, tamponlar, hız regülatörleri, asansör motorları ve motor frenleri test ve geliştirmesi hizmeti sunan bu merkezde, dünyanın en gelişmiş ölçme teknolojileri kullanılıyor. Burada üreticilerle beraber çalışarak, ülkemizde üretilen güvenlik ekipmanlarının önemli bir bölümünün de Ar-Ge çalışmalarına ev sahipliği yapıyoruz. Böylece firmalarımızın ürünlerinin test ve geliştirme faaliyetlerinde yurt dışına olan bağlılığını da ortadan kaldırıyoruz.”

Uluslararası geçerliliğe sahip

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürü Mehmet Bozdemir ise asansör sektörünün yerlileşmesi ve millileşmesi yolunda güvenlik akşamlarının önemli bir paya sahip olduğunu söyledi. Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla 2019 yılı içerisinde 17 eylem planı belirlendiğini hatırlatan Bozdemir, bu çerçevede ‘Laboratuvar Altyapısının Geliştirilmesi ve Test Süreçlerinin Hızlandırılması’ için üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel laboratuvarlar ile işbirliği içinde hareket ettiklerini dile getirdi. İş birliği kuruluşlarından birinin de BTSO olduğunu ifade eden Bozdemir, “Test merkezinin akredite olmasıyla birlikte asansör güvenlik aksamlarına ilişkin olarak piyasa gözetim denetim faaliyetlerine başladı. Başta BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay olmak üzere ülkemize uluslararası akredite bir test merkezi kazandırılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.” diye konuştu.

Panelin ardından ‘Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi’nin açılış töreni gerçekleştirildi.