Aydın’ın Efeler ilçesinde bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda asansör kazasında hayatını kaybeden Zeren Ertaş (22), kısa süre önce sosyal medya hesabında ’sadece ölüler görür’ yazılı asansör fotoğrafı paylaşımı olduğu ortaya çıktı.

Olay, Işıklı Mahallesi’ndeki KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğrenci yurdu binasında bulunan asansör iddiaya göre fazla yükü kaldıramayınca bir kat aşağıya doğru hareket ederek zemine düştü. Asansörün hareket etmesi ile birlikte paniğe kapılan Adnan Menderes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi Zeren Ertaş isimli kız öğrenci hareket eden asansörden dışarı çıkmak isteyince duvarla asansör arasına sıkıştı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zeren Ertaş’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden Ertaş’ın cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Asansörde bulunan diğer öğrenciler ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

"Sosyal medya paylaşımı dikkat çekti"

Yaşanan olayda hayatını kaybeden Zeren Ertaş’ın 9 Temmuz’da tarihinde sosyal medya hesabından asansör fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı. Ertaş’ın, yayımladığı asansör fotoğrafında asansör kabini içerisindeki aynada yazan ’sadece ölüler görür’ ifadesi ise dikkati çekti.