Aydın’ın Efeler ilçesinde önceki gün öğrenci yurdunda bir kişinin öldüğü asansör kazası ile ilgili olarak gözaltına alınan şahıs adliyeye sevk edildi.

Işıklı Mahallesi KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşanan asansör kazasında 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zeren Ertaş hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada asansör firması yetkilisi M.B. isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.B. jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen M.B. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.