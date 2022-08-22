Olay dün Afyonkarahisar’da meydana geldi. İnegöl’den alınan mobilyaları Afyon’daki müşterisine götüren Eyüp Bulut, apartmanın 3. katına mobilyayı çıkardığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.

Bursa’nın İnegöl ilçesinden mobilya montajı yapmak için gittiği Afyonkarahisar ilinde apartmanın asansör boşluğuna düşen Eyüp Bulut (33) hayatını kaybetti.

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