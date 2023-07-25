Kütahya Valiliği öncülüğünde, Engelliler Haftası çerçevesinde düzenlenen “Aşalım Engelleri Birlikte Kütahya” isimli hayır çarşısı, depremle sarsılan Hatay’daki engelli bireylere umut olacak önemli bir yardım kampanyasına dönüştü.

Kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, iş insanları, esnaf ve vatandaşların destekleriyle gerçekleştirilen hayır çarşısından elde edilen 1,4 milyon lira gelir, bölgeden gelen talepler ışığında akülü tekerlekli sandalyeler, görme engelli bastonları, işitme cihazları ve Çölyak hastalarına özel gıda malzemelerinin temininde kullanıldı.

Malzemelerin teslimi için Kütahya’daki sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve üyeleri, Vali Yardımcısı Mustafa Demir’in başkanlığında Hatay’a hareket etti. STK başkanlarını, Hatay’a Vali Ali Çelik uğurladı.

“Kütahya, zor günlerin dayanışmayla aşıldığını gösterdi”

Uğurlamada yaptığı konuşmada, Kütahya’nın, zor günlerin dayanışmayla aşıldığını gösterdiğine dikkat çeken Vali Ali Çelik, 6 Şubat depreminde ortaya çıkan sıkıntıları azaltmak ve özellikle engelli vatandaşların sorunlarını çözmek amacıyla yürütülen kampanyaya 1 milyon 400 bin TL kaynak toplandığını belirtti.

STK’larla yapılan istişareler sonucunda malzemelerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasına karar verildiğini ve her alanda sıkıntı yaşayan engelli vatandaşlara yönelik bir iş bölümü yapıldığını ifade eden Vali Çelik, desteklerinden dolayı tüm Kütahya’ya teşekkür ederek “Zor günler dayanışmayla aşılır, bu durumun en güzel örneği de Kütahya gösteriliyor” dedi.

“Hatay’dan ihtiyaç listesi alındı”

Hayır çarşısı çerçevesinde, Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile koordinasyon içinde hareket edilerek, öncelikli ihtiyaçlar belirlendi ve bir liste oluşturulduğunu söyleyen Vali Çelik. “ Bu çerçevede, 67 adet akülü tekerlekli sandalye, 14 adet görme engelli bastonu, 1 adet engelli puseti, 1 adet bacak arası ve omurga destekli tekerlekli sandalye, 1 adet oturaklı yürüteç ve 1 adet serebral palsi arabası alımı gerçekleştirildi. İşitme engelli bireyler için ise Biyonik Kulaklı İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği ile işbirliği yapılarak 3 bin 600 adet İşitme Cihazı ve Koklear İmplant Pili, 27 adet işitme cihazı ve işitme cihazı pili, 17 adet koklear implant cihaz ve yedek parçalarının alımı gerçekleştirildi. Kütahya Çölyak, PKU ve Metabolik Hastalıklar Derneği, Aksaray Çölyak, PKU ve Metabolik Hastalıklar Derneği ve Nam Glutensiz Un Mamulleri arasında İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda bir protokol imzalandı. Bu protokol çerçevesinde, 6 ay boyunca aylık 60 koli gıda malzemesi alımı gerçekleştirilecek. Kütahya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya ve Diyarbakır illerinde faaliyet gösteren 6 engelli spor kulübüne 72 adet eşofman takımı alındı ve kulüplere ulaştırılmak üzere ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine gönderildi” diye konuştu.