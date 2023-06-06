Nazilli Belediyesi ekipleri, Aşağıörencik-Eycelli Mahallesi arasındaki 1 kilometrelik hatta kilit parke taşı döşeyerek iki mahalle arasındaki ulaşımı rahatlattı.

Kent merkezine 16 kilometre mesafede bulunan Aşağıörencik-Eycelli güzergahında Nazilli Belediyesi ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Çalışmalarda araç geçişini rahatlatmak için eski toprak yol stabilize edilerek parke kaplama işlemleri gerçekleştirildi.

Belediye faaliyetlerini yakından takip eden Mahalle Muhtarları Haydar Kırbaş ve İbrahim Kılıç özellikle kış aylarında meydana gelen aşırı yağışlarda ulaşımın durma noktasına geldiğini ve her yıl yolları yeniden düzenlemek zorunda kaldıklarını belirterek yeni yapılan yoldan büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’nın da destekleriyle yol yapım işlemlerinin hızla devam ettiğini dile getiren Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Devletimizle, milletimizle el ele şehrimizin dört bir yanına hizmet götürmeye devam ediyoruz. Kent merkezimizde olduğu gibi merkezden uzak noktaların da sorunlarının çözümü noktasında kararlı bir şekilde çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk gün başlattığımız ‘kalkınma kırsaldan başlar’ anlayışımızı yaptığımız her çalışmada desteklediğimize inanıyorum. Emeklerinden dolayı tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.