Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Aşağıköy halkına müjdeli haberlerini verdi.

Bilecik’in Aşağıköy Mahallesi’nde yapımı gerçekleşen doğalgaz hattı çalışmalarını Vali Aygöl yerinde inceledi. Aşağıköy sakinleri ile bir araya gelen Vali Aygöl, halkın doğalgaz talebine yönelik çalışmaların başladığı haberini verdi. Bir diğer haber ise Aşağıköy Mahallesi’nin isim değişikliğine gideceğine yönelik oldu. Bilecik’in 13. Mahallesi olan Aşağıköy Mahallesi artık ‘’Kayı Boyu Mahallesi’’ olarak yeni ismine kavuşuyor.