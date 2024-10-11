Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağıçobanisa Mahallesi’nde altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda üstyapı çalışmalarına başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler’e bağlı Aşağıçobanisa Mahallesi’nde altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklarda üstyapı çalışması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen çalışmalar kapsamında bölgede deforme olan kilit parke taşları yenilendi. Aşağıçobanisa Mahalle Muhtarı Tamer Apak, çalışmalar nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Muhtar Tamer Apak, “Büyükşehir Belediyesi’nin hizmeti bizi ve halkımızı duygulandırdı. Hepsinden Allah razı olsun. Bu hizmetlerin devamını istiyoruz. Çalışmalardan önce yollarımız çok bozuktu. Ferdi Başkanım ve ekibine teşekkür ettiğim nokta şu; gece olsun, gündüz olsun telefon ettiğimizde 24 saat hizmetimizi yapıyorlar. Onlara teşekkür etmeyeyim de kimlere edeyim. Her zaman yanınızdayız dediler. Yanımda olduklarını hissettim” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakini Recep Boz da çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Recep Boz, “Sokaklarımız iyi oldu. Çamurdan geçemiyorduk, yağmurlar yağdığında alıp götürüyordu” diye konuştu.