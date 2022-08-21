Eskişehir’in İnönü ilçesine sulama suyu sağlayan Aşağı Kuzfındık Barajı’nın doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 2,7 arttı.

Eskişehir’in İnönü ilçesine sulama suyu sağlayan Aşağı Kuzfındık Barajı’nın doluluk oranı geçen yıla göre yüzde 2,7 arttı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün (DSİ) verilerine göre, İnönü ilçesinde tarım arazilerinin sulama ihtiyacı için kullanılan Aşağı Kuzfındık Barajı’nda bulunan su hacmi 16 Ağustos itibarıyla 1,2 milyon metreküp olarak ölçüldü. 21 milyon metreküp işletme hacmine sahip olan barajın doluluk oranı yüzde 6 olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde 0,7 milyon metreküple yüzde 3,3’ü dolu olan barajdaki su hacmi, 500 bin metreküp artışla yüzde 2,7 yükseliş gösterdi.