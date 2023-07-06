As Adana Turizm'e ait Çanakkale- Adana seferini yapan 01 AJY 089 plakalı otobüsü kullanan şoförün dikkatsizliği neticesinde Tarsus ve Mersinde inecek yolcuların dikkate alınmayarak Mersin ve Tarsus'a uğramadan Adana'ya gelmesi ile yolcular mağdur oldu.Durumun farkedilmesi üzerine Mersin ve Tarsus yolcularının Adana otogarından Tarsus ve Mersin'e sevkedildiği otobüsün Tarsus Otogarında arıza yapması üzerine yaklaşık 40 yolcu mahsur kaldı. saatlerce bekletilen ve çözüm sunulmayan yolcular otobüs şoförü ve firma yetkililerine tepki gösterdi.