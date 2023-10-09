Dünya ve Avrupa TaeKwonDo Şampiyonu Arzu Tan Sayan, bir ilki daha başararak Kayseri’nin ilk bayan teknik direktörü ünvanını kazandı.

Sporculuğunda bir çok başarıya imza atan, Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan, Olimpiyat üçüncülüğü elde eden milli TaeKwonDo’cu Arzu Tan Sayan; aynı başarısını antrenörlükte de sürdürüyor. TaeKwonDo Federasyonu tarafından düzenlenen teknik direktörlük kursunu başarıyla tamamlayan Arzu Tan Sayan, Kayseri’nin ilk 5. kademeye yükselen bayan teknik direktörü oldu.

Antrenörlük hayatında bir çok başarılı sporcu yetiştiren ve Kayseri’ye madalya kazandıran Arzu Tan Sayan, Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde geleceğin şampiyonlarını hazırlıyor.