Genç piyanist Arya Su Gülenç, ilk piyano resitalini Nilüfer Belediyesi’nin ev sahipliğinde Uğur Mumcu Sahnesi’nde gerçekleştirdi. Konser gelirleriyle Akçalar’daki bir okula müzik sınıfı kazandırmayı istediğini belirten Gülenç, performansıyla ayakta alkışlandı.

Genç piyanist Arya Su Gülenç, ilk piyano resitalini Nilüfer Belediyesi’nin ev sahipliğinde Uğur Mumcu Sahnesi’nde gerçekleştirdi. Konser gelirleriyle Akçalar’daki bir okula müzik sınıfı kazandırmayı istediğini belirten Gülenç, performansıyla ayakta alkışlandı.

Küçük yaşta piyano eğitimine başlayan ve 13 yaşında olmasına rağmen kariyeri başarılarla dolu alan Arya Su Gülenç, ilk piyano resitalini Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği “Arya Su Gülenç Piyano Resitali” konseri, Uğur Mumcu Sahnesi’nde gerçekleşti. Genç piyanistin öğretmeni Yıldız Aslanova ile Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan’nın da izlediği resitale sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Frederic Chopin ve Fazıl Say gibi dünyaca ünlü besteci ve piyanistlerin eserlerini çalan Arya Su Gülenç, repertuarında kendi bestelediği “ Gökyüzü” isimli parçasına da yer verdi. Performansıyla kendine hayran bırakan Arya Su Gülenç, kendi bestelediği “Gökyüzü” isimli parçanın hikâyesini konseri izleyenlerle de paylaştı. “Gökyüzü” isimli eserini çeşitli sebeplerden dolayı ülkelerinden göç etmek zorunda kalan çocuklara yazdığını belirten Gülenç, “Savaşlar, iklim krizi, yoksulluk gibi nedenlerden dolayı evlerini ve yurtlarını terk edip, göç etmek zorunda kalan çocuklar için bu parçayı besteledim. Eserime ‘Gökyüzü’ koymamın nedeni ise bu insanların uçsuz bucaksız, sınırları olmayan bir mavilik ve umutla, gökyüzüne bakması” ifadelerini kullandı. Gülenç, kendi eserini çaldıktan sonra, dakikalarca alkışlandı.

Öğretmeni Yıldız Aslanova’ya ve desteklerinden dolayı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’e teşekkür eden Arya Su Gülenç, ikinci konserini de 11 Ocak 2023 tarihinde yine Nilüfer Belediyesi’nin ev sahipliğinde kemanist arkadaşı Naz İrem Türkmen ile birlikte Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi’nde vereceğini söyledi. Gülenç, bu konseri ve diğer illerde yapacağı konserlerden elde edilen gelirlerle de, Akçalar Mahallesi’ndeki bir ortaokulda müzik sınıfı oluşturmak istediklerini söyledi.

Konserin sonunda Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nejla Aslan, Arya Su Gülenç’i kutladı.