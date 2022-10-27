VAN (İHA) – AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş’te yapımı tamamlanan kapalı yarı olimpik yüzme havuzunun açılışına katıldıktan sonra geniş katılımlı mahalle buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi.

VAN (İHA) – AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Erciş’te yapımı tamamlanan kapalı yarı olimpik yüzme havuzunun açılışına katıldıktan sonra geniş katılımlı mahalle buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk günkü heyecanla seçim bölgesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Van Milletvekili Abdulahat Arvas, ak niyet ve ak samimiyet ile tüm ilçelerde adım atılmadık yer bırakmamak üzere haftanın dört günü çalışmalarını Van’da büyük bir gayretle sürdürüyor. Şehrin dört bir yanına yayılan yatırımları ve ak belediyeciliğin hizmetlerini anlatan Arvas; esnaf, tüccar, çiftçi, genç, yaşlı her kesimden vatandaş ile sıklıkla bir araya gelerek; yatırım, üretim, istihdam üreten AK Parti’nin eser siyaseti güttüğünü ve muhalefetin ise sorun ürettiğini anlatıyor.

“Erciş’te yine bir ilki yapmanın ve hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz”

Erciş ilçesi Sahilkent Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Prof. Dr. Necmettin Erbakan Spor Kompleksi ve Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun açılış törenine katılan AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, “Türkiye’ye ve davamıza çok büyük katkılar sağlamış büyük devlet adamı merhum başbakanımız ve her daim rahmet ile andığımız hocamızın ismini burada yaşatacak spor kompleksi ve kapalı yarı olimpik yüzme havuzu, Erciş’te sporun geleceğine yönelik önemli bir yatırımdır. Van Gölü kıyısında 4 bin 600 metrekare alana inşa edilen spor kompleksi; kapalı yüzme havuzu, spor alanları ve çeşitli donatıları ile sporseverlerin uğrak yeri olacaktır. Bugün Erciş’te yine bir ilki yapmanın ve hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz. Başta Gençlik ve Spor Bakanımız olmak üzere çaba sarf eden, gayret gösteren, emek veren herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Van halkı da 2023’te Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye büyük destek verecektir”

Açılış programının ardından mahalle buluşmaları programı çerçevesinde Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Dr. Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş İlçe Teşkilat Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Oyalı, Yetişen ve Pınarlı mahalleleri sakinleri ile geniş katılımlı toplantılar yaparak yerleşim yerleri ile ilgili yapılan çalışmalar ve talepler konusunda görüşen Milletvekili Arvas, “Dört yılı aşkındır yapılanlar ve yapılması gerekenler konusunda bugüne kadar ortaya koyduğumuz siyasi anlayışımız gereği hemşehrilerimiz ile istişare etmek, talep ve önerilerini almak ve daha önemlisi sahada sorunlarla yüzleşmek, problemlerin çözümüne vesile olmak amacıyla mahalle buluşmalarımızı tüm teşkilatlarımız ile Van genelinde sürdürüyoruz. 2023 yılında yapılacak seçimlere yaklaştıkça vatandaşlarımızın teveccühü ve kararlılığı bizi mutlu ediyor. Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti fobisi üzerinden birbirine tutunarak yuvarlak masa etrafında bir araya gelen çokbilmişler korusu, necip milletimizi kurgularla, algılarla kandıramayacak, millet ile aramıza giremeyeceklerdir. Yaşanan ekonomik sıkıntılar üzerinden siyaset yaparak vatandaşlarımızın siyasi tercihlerini etkilemeye çalışanlar çok inandırıcı görünmemektedir. Pandemi ve akabinde coğrafyamızda yaşanan savaştan mütevellit ekonomik sıkıntılarımız gelip geçicidir. Cumhurbaşkanımız bugüne kadar ortaya koyduğu başarılara inşallah bir yenisini ekleyecektir. AK Parti döneminde yapılan reformlar ve kalkınma hamlesiyle Türkiye’nin ve Van’ın çehresi değişti, milletimizin yüzü güldü. Güven, istikrar ve huzurun devamı için inanıyorum ki Van halkı da 2023’te ehemmi mühimme tercih ederek, Cumhurbaşkanımıza ve AK Parti’ye büyük destek verecektir” şeklinde konuştu.