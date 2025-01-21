Artvinspor Kulübü bünyesinde kurulan Kadın Voleybol Takımı 1. kuruluş yıl dönümünü gerçekleştirilen pasta kesme töreniyle kutladı.BAYRAM SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvinspor Kulubü Başkanı İrfan Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla spor salonunda, kulübün voleybol takımının alt yapı oyuncuları ve alt yapı hocası Cem Bilgin’in katılımıyla pasta kesme töreni düzenledi.

Etkinlikte Başkan Yıldırım sporcularla birlikte Artvinspor Kulübünün sembolü bulunan pastayı kesti.

Başkan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Artvin'de sporun gelişmesine katkı sağlamak ve gençlerin kötü alışkanlıklara yönelmelerine engel olmak amacıyla kulübünün 2010 yılında kurulduğunu söyledi.

Kulübün bünyesinde Kadın Voleybol Takımını 1 yıl önce kurduklarını belirten Yıldırım, "Gençlerimizi sporla buluşturmak ve ilimizde sporun gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla büyük bir gayretle çalışıyoruz.

Kulübümüzün bünyesinde kurduğumuz kadın voleybol takımı ile 2023-2024 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele etti. İlimizde voleybola büyük bir ilginin olduğunu gördük. Maçlarımızı dolu türbinlere oynadık. İlk sezonda ligi üst sıralarda tamamladık. Maalesef ekonomik sıkıntılardan dolayı ligden çekilmek zorunda kaldık. Alt yapıya önem verdik. Deneyimli hocalarımızın eşliğinde alt yapıdaki sporcu kardeşlerimiz eğitimlerini sürdürüyor. Buradan gelecek sporcu kardeşlerimizle önümüzdeki yıllarda yine takım oluşturmak istiyoruz.

Bu vesile ile voleybol takımımızın birinci yaş gününü kutluyorum, sporcularımıza başarılar diliyorum.” dedi.

Yıldırım, ayrıca, Artvinli iş insanları başta olmak üzere toplumun her kesiminden Artvinspor Kulübüne maddi ve manevi destek vermelerini istedi.

Etkinliğin sonunda Başkan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri alt yapı oyuncularına eşofman takımı hediye etti.