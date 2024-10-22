Artvin’in Yusufeli ilçesi Tekkale köyünde yamaçtan kopan dev kayalar iki evin içine girerek hasara neden oldu.

Olay Yusufeli ilçesine bağlı Tekkale köyünde dün gece meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalan Tekkale köyünün taşındığı yeni yerinde yamaçtan kopan kayalar Nurettin Yüksel ve Mustafa Yıkılmaz’a ait evlere zarar verdi. Aileler, kayaların evlerine girmesiyle büyük korku yaşadı. Kopan dev kaya kütlesi, Nurettin Yüksel’in evinin duvarını yıkıp içeri girerken, bir diğer kaya parçası ise Mustafa Yıkılmaz’ın evinin camından girerek evin içini adeta harabeye çevirdi. Olay sırasında evlerinde oturan aileler, büyük bir panikle kendilerini dışarı attı.

Olayın ardından konuşan Nurettin Yüksel, “Bu ikinci kez oluyor. Çok korkuyoruz. Bu yüzden eski evimde kalıyorum” derken, Mustafa Yıkılmaz ise, “Yamaçtan sürekli kayalar geliyor. Yetkililer inceleme yapıyor ama sorunun tam çözümü hala bulunamadı. Bir an önce bir çözüm istiyoruz” şeklinde konuştu.

Bölge halkı yetkililerden kaya düşme olaylarına kalıcı önlemler alınmasını talep ederken, yaşanan tehlikenin devam etmesi endişeye neden oluyor.

Öte yandan, benzer kaya düşme vakaları Yusufeli ilçesinin Yeniköy Köyü’nün yeni yerleşim yerinde de yaşanmıştı. Taş düşmesi sonucu risk altında bulunan evler valilik tarafından boşaltılmıştı.