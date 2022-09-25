Öte yandan kentte başta Bilbilan yaylası olmak üzere farklı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar bu görüntüleri cep telefonuyla görüntüledi.

Karçal Dağı’nın eteklerinde, 2450 metre yükseklikteki son yayla olan Beyazsu Yaylasına mevsimin ilk karı düştü. Borçka ilçesine yaklaşık 48 km uzaklıkta bulunan yaylada, yayla sakinleri kar yağışına karşı şaşkınlığını gizleyemedi.

Artvin’de etkili olan yağış yüksek kesimlerde yerini kar yağışına çevirdi. Eylül ayında kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar neye uğradıklarını şaşırdı.

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