Artvin’in Şavşat ilçesindeki Karagöl’de, ’Kürek Sörfü’ (Standup Paddleboarding) yapıldı. Sporcular, Karagöl’ün muhteşem doğası eşliğinde kürek çektiler.

Artvin’in Şavşat ilçesindeki Karagöl’de, ’Kürek Sörfü’ (Standup Paddleboarding) yapıldı. Sporcular, Karagöl’ün muhteşem doğası eşliğinde kürek çektiler.

Artvin’in ’Sakin Şehir’ ünvanlı Şavşat ilçesinde Sahara Milli Park içerisinde bulunan, Ladin ve çam ağaçları arasında kalp şeklindeki görüntüsü ile dikkat çeken Karagöl üzerinde kürek sörfü yaparak sporun tanıtılmasına dikkat çektiler.

Ardahan’dan Şavşat Karagöl’e gelen amatör kürek sörfü sporcuları Hüseyin Geçgel, Ahmet Çemberci ve Mustafa Necati Sütcü donmaya yüz tutmuş göl yüzeyinde sörf yapmanın tadını çıkardılar.

Hawaii’de modern kökleri olduğu bilinen ve sörften doğan, durgun su üzerinde yapılan kürek sörfü, son zamanlarda Türkiye’de adını duyurma başladı.

Suda yüzen tahtaların üzerinde duran kürekli sörfçüler, çevresi beyaza bürünmüş Karagöl üzerinde kürek çektiler. Soğuk havaya aldırmadan sörfün tadını çıkardılar.

Eşsiz manzara eşliğinde yapılan kürek sörfü, havadan görüntülenerek kayıt altına alınıp sosyal medyadan da paylaşıldı.

Amatör kürek sörfü sporcusu Hüseyin Geçgel, “Mersin Silifke’den, Ardahan’a tayinim sebebi ile geldim. Daha önce Mersin’de uğraşmış olduğum macera sporu olan kürek sörfünü yapacağım yerler aradım. Şavşat Karagöl gezimde bu gölün çok uygun olduğunu gördüm. Gerekli izinleri ve güvenlik önlemlerini aldık. Suyun durgunluğundan faydalanarak bu sporu denedik. Şavşat Karagöl’de biliyorsunuz ki manzara, doğanın güzelliği bu sporu destekleyerek güzel görüntüler ortaya çıktı. Bu spor, 2017 yılından itibaren yeni yeni tüm dünyada, özellikle sahil kesimlerinde bulunan İzmir, Antalya, Mersin, Adana ve bunun gibi durgun sulara sahip güzel manzaralı bölgelerde yeni yeni yapılmaya başlandı” ifadelerine yer verdi.