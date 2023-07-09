Artvin’in Kafkasör Yaylasında bu yıl 42.’si düzenlenen boğa güreşlerinde boğalar şampiyonluk içi kıyasıya mücadele etti.

Artvin’de 42.’si düzenlenen Kafkasör Kültür Turizm ve Sanat Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Bin 200 rakımlı Kafkasör Yaylası’ndaki arenada düzenlenen boğa güreşlerine, Artvin ve ilçeleri olmak üzere Rize ve Erzurum illerinden 147 boğa sahibi katıldı.

Baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, ayak, deste ve süperbaş olmak üzere 7 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşlerine bu yıl Yıldızlar boyunda 5 kategori daha eklenerek güreşler iki günden dört güne çıkartıldı.

200 yıllık geleneğe sahip boğa güreşleri kentte büyük ilgi görürken, boğa yetiştiricileri 380 ile 950 kilogram ağırlığında olan boğalara büyük özenle bakıp güreşlere hazırlıyor. Boğalara takılan Yenilmez, Mahsun, Kanas, Mafya, Horoz, CanPolat gibi ilginç isimler dikkat çekerken, arenaya çıkan boğalar birbirlerine üstünlük sağlamak için mücadele ediyor.

Boğa güreşlerini 20 bin kişi izlerken, 25 hakem ve 100 kişinin görev aldığı festivalin baş boğa sahibine 85 bin TL para ödülü verilirken, güreşlerde toplamda ise 475 bin TL para ödülü dağıtıldı.

Boynuz ve doping kontrolü

Güreşler öncesi kampa giren boğa ve sahipleri sıkı bir hazırlık dönemi geçiriyor. Sabah yürüyüş ve koşu ile spor yaptırılan boğalar pekmez, üzüm kurusu, arpa, yumurta, mısır gibi özel besinlerle besleniyor. Boğalar arenaya çıkmadan öncede boynuz ve doping kontrolünden geçiriliyor. Sivri boynuzları törpülenen boğalar doping kontrolünde ise idrar testine tabi tutuluyor. Güreşleri izlemek için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde arenada bulunan tribünde yerini alırken, tribünde yer bulamayanlar çadırlardan güreşleri takip ediyor.

Güreşleri izlemeye İzmir’den gelen Gizem Gürseçkin yaptığı açıklamada “İlk kez Kafkasör Şenliklerine katılmak nasip oldu. Çadırımızı ayarladık güzel loca gibi, çok güzel çok keyifli heyecanlı ailecek arkadaşlarımızla sevdiklerimizle güzel vakit geçiriyoruz” derken, Uzun zamandır boğa güreşlerini takip ettiğini ifade eden Barış Beken ise “Küçük yaştan itibaren festivali izlemeye geliyor. Bu yıl eşimle katılmak nasip oldu. Bu kadar güzel bir ortam güzel bir coşku biz atalarımızdan bu geleneği gördük, bu sevgi bunu yaşatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.