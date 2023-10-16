Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Yıldız Teknik Üniversitesi arasında yapılan protokolle Artvin’in geleneksel yerleşim dokusu ve mimarisi belgelenip koruma altına alınması için alan çalışması başladı.

Artvin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, geleneksel kent dokusunun korunması ve tescilli yapıların gelecekte restore edilerek kültür mirası olarak yaşatılması amacıyla çalışma başlattı. Kent merkezinde, 15 yüksek lisans öğrencisi ve 3 doktora öğrencisinin katılımıyla başlatılan alan çalışmaları 22 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Teknik ekibini yaptığı çalışmalar sonrasında belirlenen yapıların yenileme projelerini hazırlanarak Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’na sunulması planlanıyor. Artvin il merkezinde geleneksel kent dokusunun korunduğu pek çok tescilli yapı yer alıyor. Bunlar arasında bölgede projeleri yapılmamış ve koruma sorunları yaşayan çok sayıda tescilli yapı bulunuyor.