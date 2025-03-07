Artvin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 104’nci yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Kurtuluş günü etkinlikleri, Atatepe’de 7 pare top atışıyla başladı. Milis kuvvetleri ve çetelerin mahalle aralarında gerçekleştirdiği tüfek atışlarıyla devam eden programda, temsili olarak Hatane Kavşağı’nda toplanan milis kuvvetleri, Artvin Valiliği önüne yürüyüş gerçekleştirdi. Protokolün Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu sonrası kurtuluşu canlandıran temsili gösteri gerçekleştirildi. Program kapsamında Vali Dr. Turan Ergün’e Türk Bayrağı, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Muhammet Kelami Kablay’a kurtarılmış vatan toprağı, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem’e ise sembolik kentin anahtarı takdim edildi. Okunan şiirler, halk oyunları gösterisi ve geçiş merasimiyle tören sona erdi.