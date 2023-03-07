Düzenlenen tören kurban kesimi ile sona erdi.

Çelenk sunumunun ardından Temsili Subaylar tarafından Artvin Valisi Yılmaz Doruk’a Türk Bayrağı, İl Garnizon Komutanına Piyade Albay Veli Altınay’a Kurtarılmış Vatan Toprağı, Belediye Başkanı Demirhan Elçin’e kentin sembolik anahtarı verildi.

Artvin Valiliği önünde düzenlenen çelenk sunum töreninde Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Garnizon Komutanı Piyade Albay Veli Altınay ile Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.

Kahramanmaraş ve Hatay Merkezli depremler nedeniyle Artvin’in düşman işgalinden kurtuluş kutlama programı sadece çelenk sunma töreniyle gerçekleştirildi.

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