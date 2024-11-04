Artvin’de sonbahardan kışa renkli geçişleri yaşanırken, Atabarı ve Genya Dağı muhteşem manzaralara ev sahipliği yapıyor.

Artvin’in Atabarı Kayak Merkezi ve Genya Dağı’nda sonbaharın canlı renkleriyle kış mevsimine geçişin etkileyici manzaraları ortaya çıktı. İl merkezine yaklaşık 18 kilometre uzaklıktaki 1800 rakımlı Atabarı Kayak Merkezi ve 2080 rakımlı Genya Dağı, mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte altın sarısı yapraklar ve iğne yapraklı ağaçların yeşiliyle kaplanmış doğayı beyaz bir örtüyle buluşturdu.

Doğa severler ve iklim meraklıları, uzun yıllardır görülmeyen belirgin bir mevsim geçişine tanıklık ediyor. İlk kar yağışının ardından, sonbaharın tüm renkleriyle bezeli doğa, karın beyaz örtüsüyle harmanlanarak göz alıcı bir tablo oluşturdu. Atabarı Kayak Merkezi ve Genya Dağı’ndaki bu eşsiz manzara, doğa fotoğrafçılarının ve bölge halkının ilgisini çekerken, amatör fotoğrafçı ve dron pilotu Kamil Karayer de doğanın bu uyumunu görüntüledi.

“Uzun yıllar sonra ilk kez gerçek bir mevsim geçişine şahit oluyoruz"

Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve kayak antrenörü Fikri Özkan, bu yılki mevsim geçişinin yıllardır özlenen bir doğallıkta yaşandığını belirtti. Özkan, “İklimleri yakından takip eden biri olarak, son 25 yılın en güzel iklim geçişlerinden birine tanıklık ediyoruz. İlk karın genelde yılbaşında veya kasım ayında yağmaya başladığını görüyorduk; ancak bu yıl sonbaharı tam anlamıyla sonbahar gibi yaşıyoruz. Çocukluğumuzdaki gibi, bu geçişte yapraklar dökülmeden kar yağdı, bu da bize nostaljik bir güzellik sundu” dedi.

Özkan, 2014’te ekim ayının 24’ünde ilk karın Artvin tepelerine düştüğünü hatırlatarak bu yıl tepelere inen ikinci karla birlikte, kışın artık aşağı bölgelere inmesini beklediklerini söyledi. Özkan “Eskiden büyüklerimizin anlattığı gibi, bu dönemlerde tepelere kar düşer, ardından kasım ayının ilerleyen günlerinde aşağıya doğru yağmaya başlardı. Bu yıl uzun bir aradan sonra bunu yeniden yaşıyoruz” diyerek yıllar sonra yaşanan doğal mevsim geçişine vurgu yaptı.