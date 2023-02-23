Artvin’de yoğun kar yağışı sonrası etkili olan sağanak yağış heyelanlara neden oldu. Borçka ilçesinde heyelan riski bulunan 2 apartman ve 2 müstakil ev tahliye edildi.

Artvin’de yoğun kar yağışı sonrası etkili olan sağanak yağış heyelanlara neden oldu. Borçka ilçesinde heyelan riski bulunan 2 apartman ve 2 müstakil ev tahliye edildi.

Artvin etkili olan kar yağışı sonrası aralıklarla devam eden sağanak yağış, heyelanları beraberinde getirdi. Kentin bir çok noktasında heyelanlar meydana geldi, yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları hayatı olumsuz etkiledi. Borçka ilçesi Gündoğdu mahallesinde etkili olan yağmur sonrası heyelan riski gerekçesiyle iki apartman ve iki müstakil evde yaşayan 34 aile evlerinden tahliye edildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Borçka Kaymakamı Hakan Contarlı “İlçemiz Gündoğdu mahallesinde heyelan, heyelan riski gerekçesiyle, 2 apartman ve iki müstakil evde yaşayan vatandaşlarımız tedbir amaçlı tahliye ettik.

Bazı vatandaşlarımız akrabalarına gitti, geri kalanları ise kaymakamlığımız tarafından farklı yerlere konaklamalarını sağladık. İl AFAD Müdürlüğümüzden görevlileri eşliğinde bölgede geniş çaplı çalışma yaptık. Yapılan çalışmada evlerin üzerinde bulunan kaya kütlesinin hareket etmediğini tespit ettik. Bunun haricinde yine de tedbir olarak birkaç gün daha takipte kalınacak. Daha sonra duruma göre oturulabilir yada oturulamaz şeklinde rapor verilecek” ifadelerini kullandı.

Evleri tahiye edilen ilçe sakinlerinden İlker Yılmaztürk, yaptığı açıklamada "Evimizin arkasında kış mevsiminde su çıkıyor burası heyelanlı alan, buraya kalıcı veya başka bir çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.