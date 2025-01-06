Artvin’in Borçka ilçesinde Anadolu Lisesi öğrencilerinin motivasyonunu artırmak, öğretmen, veli ve öğrenciler arasındaki kaynaşmayı sağlamak amacıyla düzenlenen 2. Hamsi Şenliği büyük beğeni topladı.

Borçka Anadolu lisesi okul yönetimi ve okul aile birliğinin organizasyonunda gerçekleşen etkinlikte, yaklaşık 250 kilogram hamsi veliler, öğretmenler ve öğrenciler tarafından temizlendikten sonra ızgara ve tavalarda özenle pişirildi. Katılımcılara ekmek arası hamsi ve helva ikram edilerek Karadeniz mutfağının lezzetleri sunuldu.

Şenlikte öğrenciler, şarkılar ve türküler eşliğinde horon oynayıp düzenlenen çeşitli yarışmalarla doyasıya eğlendi. Etkinlik boyunca oluşan coşku dolu atmosfer, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Borçka Anadolu Lisesi Okul Müdürü Uğur Murat Özmen, etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, şenliğin öğrencilerin sınav öncesi moral bulması ve dayanışmanın artırılması için düzenlendiğini belirtti. Özmen, “Hamsi şenliğinin ikincisini düzenliyoruz. Amacımız bu etkinliği her yıl yaparak geleneksel hale getirmek. Öğrencilerimizin sınav öncesi motivasyonlarını artırmayı ve velilerle öğretmenler arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bugün havanın da güzel olmasıyla etkinliğimizi düzenledik. Yaklaşık 250 kilogram hamsi temizlenip pişirildi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Öğrenciler etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirirken, şenliğin sınav öncesi kendilerine büyük moral verdiğini ifade ettiler. Öğrencilerden Nazlıcan Zeynep Bayrak, “Hamsi şenliği sayesinde arkadaşlarımızla ve öğretmenlerimizle kaynaşıyoruz. Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” derken, Kerem Anıl Kalyoncu ise “Hamsi şenliği çok iyi geldi. Hamsilerin tadı harika, emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Veliler de şenliğin organizasyonunda yer alarak etkinliğe destek verdi. Sabah saatlerinden itibaren hamsilerin temizlenmesine katkıda bulunan bir veli, “Çocuklarımızın böyle güzel bir etkinlikle buluşmasından dolayı çok mutluyuz. Hep birlikte keyifli bir gün geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.