Artvin’in Borçka ilçesinde sel ve heyelan gibi farklı afetlerde evleri zarar gören 44 vatandaş konutlarına kavuştu.

Artvin’in Borçka ilçesinde sel ve heyelan gibi farklı afetlerde evleri zarar gören 44 vatandaş konutlarına kavuştu.

Artvin Çoruh Üniversitesi Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen törene Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Borçka Kaymakamı Hakan Contarlı, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, Acarlar Meslek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Ardıç, AFAD İl Müdürü Kemal Şenlioğlu, davetliler ve hak sahipleri katıldı.

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, yaptığı konuşmasında, afet öncesi hazırlık, afet anı müdahale ve afet sonrası iyileştirme olmak üzere üç aşamalı bütünleşik bir afet yönetim sisteminin uygulandığı ülkemizin bu noktada çok mesafeler katettiğini belirterek “Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Konutlarımız yeni sahiplerine hayırlı olsun” dedi.

AFAD İl Müdürü Kemal Şenlioğlu da konutlara ilişkin bilgi vererek “Borçka ilçemize bağlı Alaca, Avcılar, Civan, Kaynarca, Maral, Güzelyurt ve Kaleköy köylerinde muhtelif tarihlerde meydana gelen heyelan ve su baskını afetleri nedeniyle hak sahibi kabul edilen 44 ailemiz için Borçka İlçe Merkezi Aksu Mahallesinde yapımı tamamlanmak üzere olan 44 afet konutumuz için hak sahibi ailelerimizin yerleşeceği daireleri belirlemek için noter kura çekilişini gerçekleştireceğiz. 2021 yılında yapımına başlanan konutlar 1 blok 44 daireden oluşuyor. 1635 metre kare alan üzerine inşa edilen konutlar, içinde 36 araçlık kapalı otoparkı olan 3 bodrum, 1 zemin ve 6 normal kat olmak üzere toplam 10 kat ve 44 konuttan oluşmaktadır. Her bir konut kaloriferli, 3+1 ve brüt 115 metre kare alana sahiptir. Konutlarımızın kredi geri ödeme bilgileri kesin borçlandırma işlemleri yapıldıktan sonra ortaya çıkacaktır. Kesin borçlandırma bedelleri ilk 2 yıl geri ödemesiz 18 yıl faizsiz geri ödemelidir” dedi.

Konuşmaların ardından hak sahiplerine konutlarının anahtarları verildi. Vatandaşlar yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.