Artvin’in Yusufeli ilçesinde yaşanan çığ sonrası hayatını kaybeden dağcılardan birinin Erzurumlu Mustafa Tekin olduğu belirlendi. Öte yandan Tekin’in deprem sonrası Malatya’da gönüllü olarak görev yaptığı öğrenildi.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde yaşanan çığ sonrası hayatını kaybeden dağcılardan birinin Erzurumlu Mustafa Tekin olduğu belirlendi. Öte yandan Tekin’in deprem sonrası Malatya’da gönüllü olarak görev yaptığı öğrenildi.

Yusufeli ilçesi Olgunlar Mahallesi Yaylası’nda bugün yaşanan çığda 2 dağcı öldü, 7 kişi de yaralandı. Çığda hayatını kaybedenlerden Erzurumlu dağcı Mustafa Tekin’in kimliği belirlenirken, Tekin’in deprem sonrası Malatya’da gönüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına katıldığı öğrenildi. Tekin’in o anları sosyal medyasından paylaştığı belirlendi.

Öte yandan Malatya’dan beklenen askeri helikopterle cenazelerin ve yaralıların Artvin il merkezine götürüleceği öğrenildi.