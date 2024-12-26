Artvin’de köylüler, yoğun kar altında 5 kilometre yürüyerek hayvanları için ot taşıdı.

Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı Serinsu köyünde hayvancılıkla uğraşan Recep Tayyip Erdoğan (26) ve Recep Yılmaz (26), yoğun kar yağışı nedeniyle hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için zorlu bir mücadeleye girişti. Kar kalınlığının ulaşımı imkânsız hale getirdiği bölgede köylüler, yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Sarıkoç mezrasına yaya olarak giderek hayvanları için ot taşıdı. Köylüler, araçlarıyla gidebildikleri noktaya kadar ilerledikten sonra kalan mesafeyi yaya olarak katetti. Mezrada bulunan merekten yaklaşık 1 ton otu komşularının yardımıyla çıkararak brandalara saran vatandaşlar, kar üzerinde sürükleyerek kamyonetlerine taşıdılar.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Sarıkoç mezrasına giden yolun sadece bir kısmının İlçe Özel İdare ekiplerince açılabildiği öğrenildi.