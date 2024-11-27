Artvin’in Ardanuç ilçesinde yoğun kar yağışı dolayısıyla kapanan köy yolu rahatsızlanan kanser hastası için açıldı.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin İl Özel İdaresi ekipleri bu kez kanser hastası için yol açtı.

Ardanuç ilçesine 11 kilometre uzaklıktaki Hamurlu Köyü'nün yolu, yoğun kar yağışı dolayısıyla ulaşıma kapandı.

Köyde yaşayan kanser hastası Sevgi Sarı (63) rahatsızlanınca, yakınları, Ardanuç İlçe Özel İdaresini arayarak yolun açılmasını yardım istedi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kemal Demirel’in talimatıyla ekipler kapananın yolun açılması için çalışma başlattı.

İş makineleriyle kapanan yolun 5 kilometrelik kısmı yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Yaklaşık 7 yıldır kanser tedavisi gören Sarı’nın, tedavisinin yapıldığı Ankara’daki Onkoloji Hastanesine gönderileceği öğrenildi.