Artvin’de yiyecek aramak için yerleşim alanlarına inen karacalar yörede yaklaşan yaz mevsimi ile birlikte yoğun olarak kendilerini göstermeye başladı.

Arhavi ilçesi Üçırmak köyünde yaşayan Hüseyin Uzunhasan evinin bahçesinde dolaşan karacaları fark etti. Atlayıp zıplayan karacaların komik hallerinin kayıt alan Uzunhasan, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Şavşat’ın Cevizli köyünde görüntülenen başka bir karaca ise fark edildiğini anlayınca, dere içinde bulunan suların üzerinden hızlıca saniyeler içinde gözden kayboldu. Her iki görüntü ise sosyal medyada büyük ilgi gördü.