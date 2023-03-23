Artvin’de Yaşlılar Haftasında huzurevi sakinleri unutulmadı.

Artvin’de 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Şavşat Yaşlılar Yaşam Yerleşkesindeki yaşlılar Murgul Huzurevindeki yaşlıları ziyaret ederek tanışıp dertleşip beraberce güzel bir gün geçirdiler.

Artvin’in Şavşat ve Murgul Kaymakamlıklarının düzenlemiş olduğu programların yanı sıra 3 üniversite öğrencisi, yaşlıları duygulandıran organizasyon yaptılar. Üniversite öğrencisi Suna Yıldız, Ayşe Ekinci ve Elif Eylül Ekinci, yaşlılar haftasında farkındalık oluşturmak amacı ile yapmış oldukları etkinlikle yaşlıların gönlünü fethettiler.

İlde bulunan ve huzurevinde kalan yaşlıları Murgul içesinde bir araya getiren gençler, farklı etkinliklerle huzurevi sakinlerinin yaşlılar gününü kutladılar. Hediyeler aldıkları yaşlılarla sohbet eden gençler, önemli bir vefa örneği gösterdiler.