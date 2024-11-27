Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmenleri unutmadı.ARTVİN (İGFA) - Artvin Trabzonspor Taraftarlar Dernek Başkan Yardımcısı Murat Emre Reis ve yönetim kurulu üyeleri il merkezindeki bazı okulları gezerek öğretmenlerin özel günününde yanında oldu.

Dernek yöneticileri, birer buket karanfille öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Ziyaretten duydukları memnuniyetini dile getiren öğretmenler, anlamlı bir günde kendilerini unutmayan Artvin Trabzonspor Taraftarlar Derneği’ne teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.