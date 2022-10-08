Artvin Ticaret ve Sanayi Odası (ARTSO) meslek komitesi ve meclis üyeleri seçimleri gerçekleştirdi. Yapılan seçim sonunda mevcut başkan Seçkin Kurt ve yönetim kurulu üyelerine ait mavi liste bütün sandıklardan galip ayrılmayı başararak seçimi kazandı.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odası (ARTSO) meslek komitesi ve meclis üyeleri seçimleri gerçekleştirdi. Yapılan seçim sonunda mevcut başkan Seçkin Kurt ve yönetim kurulu üyelerine ait mavi liste bütün sandıklardan galip ayrılmayı başararak seçimi kazandı.

Artvin Ticaret ve Sanayi Odasında yapılan seçimlerde 5 meslek komitesi ve meclis üyelerinin belirlenmesi için yapılan seçimlerde mevcut başkan Seçkin Kurt ve Ahmet Özçelik’e ait liste yarıştı. Artvin İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen seçimde Seçkin Kurt ve ekibi 5 sandıktan da galip ayrıldı.

“Demek ki doğru yoldayız doğru yolda yürümeye devam edeceğiz”

Rakibi Ahmet Özçelik’ten bahsederek "Artvin’e yakışır, Ticaret ve Sanayi Odasına yakışır bir kampanya yürüttüğümüz için çok teşekkür ediyorum" diyen Başkan Seçkin Kurt, “Buradaki sonuç Artvin iş dünyasına hayırlı olacak, Artvin iş dünyası kazanacak demiştik. Bir büyüğüm ilk önce şans sonra çalışırsan olur demişti. Demek ki doğru yoldayız sizler için doğru yolda yürümeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.