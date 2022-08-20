TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası’nın üçüncü etabı Artvin’de başladı. Artvin’de dereceye girecek sporcular, yarın gerçekleştirilecek final yarışmaları sonunda belirlenecek. Dereceye girenler Samsun’da Türkiye Drone Şampiyonası finaline katılacak.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası’nın üçüncü etabı Artvin’de başladı. Artvin’de dereceye girecek sporcular, yarın gerçekleştirilecek final yarışmaları sonunda belirlenecek. Dereceye girenler Samsun’da Türkiye Drone Şampiyonası finaline katılacak.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ’nin (STM) yürütücülüğünü yaptığı Dron Türkiye Dron Şampiyonası, Artvin Valiliği Kaledibi İskelesi Sosyal Tesisleri’nin bahçesinde düzenlendi. Final öncesi yapılan yarışlara 12 farklı ilden 19 lisanslı sporcu katıldı. İlk etabı Kastamonu’da, ikinci etabı Sinop’ta gerçekleştirilen yarışların üçüncü etabı olan Artvin’de etabının tamamlanmasının ardından dereceye giren sporcuların katılımıyla 30-31 Ağustos’ta Samsun’da Türkiye Drone Şampiyonası finali yapılacak. Samsun’daki final yarışında ilk iki sırayı elde edecek sporcular, "TEKNOFEST 2022 World Drone Cup"ta Türkiye’yi temsil etmeye hak kazanacak. Artvin’de iki gün sürecek yarışmalarda sporcular, 15 kapıdan oluşan parkuru hatasız ve en hızlı şekilde tamamlamak için kıyasıya mücadele etti.

Artvin’de dereceye girecek sporcular, yarın gerçekleştirilecek final yarışmaları sonunda belirlenecek. Türkiye Hava Sporları Yönetim Kurulu Üyesi ve TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası organizatörü Mehmet Öztekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Yarışmaları 64, 32, 16 ve final şeklinde algoritmik olarak planladık. Son 16’ya kalan kişiler Samsun’daki final yarışmalarına katılacak. Finalde 1. ve 2. olan kişiler 28 ülkeden 32 sporcunun katılımıyla yapılacak olan TEKNOFEST Dünya Drone Şampiyonası’nda yarışacak" dedi.

Adana’dan katılan Atakan Mercimek, pilotların bu yarışlara yoğun bir antrenman sonrası katıldığını ifade ederek, "Yarışmacılar bu dronları kendileri yapıyor. Bu dronları uçurması zor, çünkü çok hızlı gidiyorlar. O yüzden sıkı bir antrenman gerekiyor. Çok yetenekli pilotlar var. Yarışmada rekabet üst seviyede. Üçüncü etap olan Artvin’de birinci olarak final etabı Samsun’a katılmak, daha sonra dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etmek istiyorum." diye konuştu.

Yarışmalara katılan sporculardan Hüseyin Ablak da milli sporcu olduğunu ve 8 yıldır dron pilotluğu yaptığını anlatarak, "Türkiye ve dünyada derecelerim var. İngiltere’nden 5 birincilik getirdim ülkeme. Artvin’deyiz. Üçüncü etaptayız. Kastamonu ve Sinop’u geride bıraktık. Orada Türkiye’nin en hızlı yarışmacıları ile yarıştık. Eledik buraya geldik. Buradan da Samsun’a final etabına gideceğiz" dedi.

Yarışmaları Artvin Valisi Yılmaz Doruk, eşi Meral Doruk, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran, Artvin Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadettin Dağ ve vatandaşlar izledi.