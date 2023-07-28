DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde devam eden Taşkın ve Rusubat Kontrolü çalışmalarının yüzde 98 seviyesine ulaştığını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin’de son yıllarda yağışların düzensiz ve dengesiz olması nedeniyle taşkın kontrolüne yönelik çalışmaların çok büyük önem arz ettiğini belirten DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Bu kapsamda Artvin ili Kemalpaşa ilçesi Karaosmaniye Deresi’nin üst havzasında taşkın ve rusubat kontrolü işi kapsamında sağ sahilde 720 metre, sol sahilde 200 metre taşkın koruma duvarı imalatları yapılmıştır. Projenin tamamlanması ile 4 köy ve 213 dekar tarım arazisi taşkınlardan korunmuş olacaktır” ifadelerini kullandı.