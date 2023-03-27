Artvin’in Arhavi ilçesinde bin 700 yılında yapılan Ortancalar cami, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilecek.

Arhavi ilçesine bağlı Ortacalar Köyü’nde bulunan ve bölgenin önemli tarihi eserlerinden olan özellikle minber ve tavan süslemeleri ile dikkat çeken tarihi cami, duvardaki süslemelerden çevre düzenlemesine kadar büyük bir titizlikle ele alınıp restore edilecek. Yapılacak olan restorasyon çalışmalarında mevcut yapı üzerindeki tüm detaylar düşünülerek çalışma gerçekleştirilecek. Aslına uygun olarak restore edilecek olan Ortacalar Merkez Camii, yenilenen haliyle ibadete devam edecek.

Bin 757 yılında inşa edilen, 1908 yılında ahşap tavanla birlikte ahşap minberi de yapılan camiye, 1955’te minare eklenmiş, 1964 yılında da bugünkü şekle getirilmişti. Bugüne dek kısmi onarımlar geçiren cami, ibadete açık durumda.