Artvin’in Yusufeli ilçesine bağlı 2 bin 50 rakımlı Avcılar köyünde kurulan elektrikli değirmen çevre köylere de hizmet veriyor.

ıllar önce birçok köyde akarsuların üstüne kurulu su değirmenleri, yüzyıllardır bölge insanına hizmet verdi. Su değirmenleri zamana dirense de teknolojinin gelişmesiyle yerini zamanla elektrikli değirmenlere bıraktı. Değirmenciliğin zor olması ve geçmişe oranla daha az kazandırması nedeniyle mesleği devam ettirenlerin sayısı neredeyse kalmadı. Avcılar köyü halkı da daha önce, hasat ettikleri arpa, buğday, yulaf gibi tahıl ürünlerini at sırtında civar köylere götürüp su değirmenlerinde öğütüyordu. Hem yolda geçen zaman hem de ürün kaybına son vermek için köy muhtarlığı değirmen sorununu çözüme kavuşturdu.

Köy muhtarlığının projesine devlet de destek vererek 2001 yılında köyün merkezine elektrikli değirmen kuruldu. Köy halkı kendi imkânlarıyla hasadını öğüterek una çevirmeye başladı. Civar köylerde de su değirmenleri artık işlemez hale gelince köylüler tahıllarını traktörlerle, araçlarıyla Avcılar köyüne getirerek öğütüyor. Öğütülen tahılların karşılığında elektrik parası veren vatandaşlar uygulamadan oldukça memnun.

Köy halkına da büyük kolaylık sağlayan değirmen yörenin ekonomik ve sosyal yaşamında önemli bir yer tutuyor.

Saatte 100 kilogram tahıl öğütüyor

Geçmiş yıllarda at sırtında civar köylere tahıl götürdüklerini hatırlatan Avcılar Köyü Muhtarı Medet Tüysüz, 2001 yılında devlet desteğiyle köye kurulan elektrikli değirmen sayesinde artık diğer köylerden de köylerine gelindiğini söyledi. Muhtar Medet Tüysüz “Önceden diğer köylerde su değirmenleri vardı. Biz de buğdaylarımızı yakın çevre köylerine götürüyorduk. Atla götürüyorduk. Götürdüğümüz buğdayların yarısını orada değirmenciye hak olarak veriyorduk. Bu sefer yakın köyler bize gelmeye başladı. 2001 yılında devlet desteğiyle bu değirmeni kurduk şuanda diğer köyler, bizim gittiğimiz köyler bize geliyor. Elektrikli değirmenler elektrik sayesinde saatte 100 kilogram öğütebiliyor. Yani vatandaşı rahatlığa kavuşturduk. Köy halkı buğday, arpa, yulaf bunları ekiyor. Buğdaylarını kendine göre hazırlıyor, yıkıyor, kurutuyor değirmene gelip 1 saat, 2 saatte öğütüp gidiyor. Bunun karşılığında vatandaşlar sadece elektrik parası ödüyor” dedi.

öte yandan muhtarlık yaptığı dönem değirmenin çalışma sistemini öğrenen Necdet Uzun, muhtarlık görevini devretmesine rağmen değirmenciliği gönüllü olarak sürdürüyor. Gönüllü değirmenci Uzun “Köyümüzde böyle bir değirmenimiz var. Bunu kullanan da pek az olduğu için ben gönüllü olarak vatandaşın işi görülsün diye yapıyorum. Geçen dönem ben muhtardım. Kimse olmadığı için mecbur kaldım bu işi öğrendim şuanda da gönüllü olarak yapıyorum. Bu sene hasatlar çok güzeldi. Devletimiz sağolsun bir buğday tohumu verdi çok verimli buğdaydı. Vatandaş ekti ve faydasını da gördü” ifadelerini kullandı.