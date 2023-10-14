Memur-Sen Artvin İl Temsilciliği tarafından Filistin halkına destek vermek amacıyla Artvin’de ’Soykırıma Hayır Filistin’e Destek Siyonizme Lanet’ basın açıklaması düzenledi.

Halitpaşa Meydanında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Memur-Sen Artvin İl Temsilcisi İbrahim İnce, “İnsanlık nerede? Onur nerede? Bugün Filistin’de can pazarı kurulmuş. Gazze’de çocuklar ölüyor! Gazze’de kadınlar ölüyor! Gazze’de ihtiyarlar ölüyor! Gazze’de insanlık ölüyor! Kan üzerine yükselmiş Batı Medeniyeti katille aynı safta. Ey insanlık neredesin? Biz biliyoruz, Filistin’de kardeşlerimiz onurlarıyla şehit oluyor. Dünyanın kötülüğü ise geride kalanların yakasına yapışıyor. İsrail bir devlet değildir. İsrail, emperyalizm tarafından kurulmuş ve desteklenen bir terör örgütüdür. İsrail, bütün dünyaya kötülük yayan, soykırımcı bir organizasyondur. İşte. Bu rejime karşı direnen bir avuç insan, Bugün, bütün dünyanın onurunu tutmaya çalışan o halk katlediliyor" dedi.

Basın açıklaması sırasında İsrail’i protesto eden sloganlar atılırken, grup basın açkılamasının ardından alandan ayrıldı.